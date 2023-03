Il desiderio per i suoi 100 anni? “Vorrei sentire suonare una fisarmonica”: nonnina sarda accontentata

Per festeggiare il secolo di vita, oltre ad essere ancora circondata all’amore dei suoi tre figli e degli altri parenti, Demetria Pinna aveva solo un desiderio: “Vorresi sentire suonare una fisarmonica”. Detto, fatto. La nonnina originaria di Sindia ma residente sin da giovane a Carbonia, molto conosciuta in città per avere gestito due negozi di frutta e verdura, è stata accontentata. Grazie all’associazione benefica Sturmtruppen Carbonia, diretta da Patrick Locci, ha potuto assistere ad un concerto in tempo reale di uno dei pochi fisarmonicisti ancora in attività in Sardegna, Claudio Moica: “Mi sono prestato molto volentieri a questa richiesta, abbiamo soddisfatto il sogno di Demetria. C’erano anche i sindaci di Carbonia e Sindia, personalmente mi sono commosso, non capita spesso di essere presenti a un traguardo così importante come quello di una persona che arriva ai cento anni”, racconta, a Casteddu Online, Moica, che è anche un noto organizzatore di eventi e scrittore.

“La cosa più bella è che Demetria Pinna è ancora autonoma, cucina e fa tutte le faccende di casa. Accanto a lei ci sono i suoi tre figli e i tanti nipoti”. E la centenaria ha ringraziato tutti col migliore degli auguri: “Arrivate alla mia età e, se potete, superatela, come spero di fare anch’io”.