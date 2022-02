Il Covid uccide 5 persone in un giorno in Sardegna, 1347 nuovi casi e crescono i ricoveri

Il Covid non lascia la Sardegna e l’onda lunga della variante Omicron continua a farsi sentire. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1347 nuovi casi di positività al virus, sulla base di 4385 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 22390 tamponi. E, seppur di poco, cresce la pressione sugli ospedali: i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 31, uno in più rispetto a ieri. Va peggio nei reparti standard dei Covid hospital, con 379 letti occupati, tre in più. E ci sono, inoltre, 23177 sardi in isolamento domiciliare, cinquanta in più di ieri. E, a due anni dall’inizio della pandemia, l’Isola continua a piangere morti per Covid.

Si registrano cinque decessi: un uomo di 50 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; due donne di 86 e 90 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 95 anni, residente nella provincia di Sassari; un paziente, residente nella provincia di Nuoro.