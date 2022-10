Il Covid torna in pressing sugli ospedali sardi: 14 ricoveri in più nelle ultime 24 ore. Nessun morto, un paziente in meno in terapia intensiva, altri 497 contagi, ma sono i ricoveri ordinari a preoccupare dopo la riapertura delle scuole e all’inizio dell’autunno.

In Sardegna si registrano oggi 497 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 477 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2390 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 ( – 1 ).

I pazienti ricoverati in area medica sono 79 ( + 14 ).

5794 sono i casi di isolamento domiciliare ( + 267 ).

Non si registrano decessi.