Il Covid torna a fare paura: 180mila contagi in un giorno e 259 morti, mai così tanti da aprile

E’ di nuovo record di casi di Covid in Italia, mai così tanti dall’inizio della pandemia. Sono 170.844 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052), quindi molto più del doppio rispetto a ieri con un’impennata che va di pari passo con quella registrata in Francia (300mila casi in un giorno) e Gran Bretagna, ma anche degli Stati Uniti con un milione di casi e della Svezia con tutti i reali contagiati. Anche il numero delle vittime è in forte aumento rispetto alle 140 di ieri: sono 259, il dato maggiore dallo scorso 30 aprile, quando furono 263. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Primato anche per i tamponi, 1.228.410, per un tasso di positività del 13,9% (ieri 15,3%). I ricoveri ordinari diventano 12.912, con un incremento di 579 rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 1.392 (+41), con 153 ingressi del giorno (ieri 103).

La Lombardia, con 238.990 tamponi eseguiti raggiunge i 50.104 nuovi positivi con una percentuale del 20.9%: si tratta di un nuovo record di contagi.

Domani il governo deciderà sull’obbligo del super green pass sul posto di lavoro, sperando così di convincere a vaccinarsi altri due milioni e mezzo di italiani.