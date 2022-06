Il Covid picchia ancora, in Sardegna oggi 1413 nuovi positivi e 4 morti

Continuano ad aumentare i nuovi positivi al Covid in Sardegna, e sarà così per un bel po’. Il sottosegretario della salute Sileri l’ha detto chiaramente: siamo di fronte a una nuova ondata, in piena estate, in cui si conteranno anche 100mila casi al giorno. La buona notizia è che lo scudo garantito da chi si è vaccinato impedirà le conseguenze gravissime di due anni fa, consentendo di tenere sotto controllo la situazione degli ospedali. Quella negativa è che il numero dei morti ha invece ripreso ad aumentare.

Una tendenza certificata anche dai numeri della Sardegna: oggi ci sono 1413 ulteriori casi confermati di positività al Covid su un totale, fra molecolari e antigenici, di 4615 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7, lo stesso numero di ieri.

I pazienti ricoverati in area medica sono 90, cinque in meno di ieri. 12343 sono i casi di isolamento domiciliare, 568 in più rispetto a ieri.

Si registrano 4 decessi: un uomo di 60 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 80 anni, residente in provincia di Nuoro; una donna di 86, residente nella provincia di Oristano, e un residente nella provincia di Nuoro.

Secondo i dati della fondazione Gimbe, la provincia di Cagliari è quella con la maggiore incidenza di positivi d’Italia, 532 ogni 100mila abitanti.