Il Covid non frena in Sardegna: altri 400 positivi, 3 morti, un ricovero in terapia intensiva

Altri 400 positivi al Covid in Sardegna su 2271 persone testate, un paziente in più in terapia intensiva (e siamo a 23) e uno in meno nei reparti (128). Sono 54 in più rispetto a ieri le persone in isolamento domiciliare (6910). 8.400 i test processati fra antigenici e molecolari. Si registrano anche 3 decessi: una donna di 79 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna e due uomini di 75 e 77 anni, entrambi residenti nella città metropolitana di Cagliari.