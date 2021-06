Il Covid non ferma il business della droga nell’Isola, fiumi di hascisc e coca sequestrati

No, le restrizioni non hanno fermato, nel 2020 “maledetto” del Coronavirus, il business della droga in Sardegna. Solo la Guardia di Finanza ha recuperato tantissimi chili di stupefacente: 113,5, e il record assoluto continuano a detenerlo l’hascisc e la marijuana, con un totale di settantaquattro chili finiti sotto chiave. Non perde terreno nemmeno la polvere bianca: ventotto i chili di coca tolti dal mercato nero e illegale dello spaccio isolano. Completano il quadro due chili e mezzo di eroina e più di nove chili di droghe sintetiche. Quasi 4400 le piante di cannabis “sradicate” da serre più o meno artigianali e terreni. In manette, infine, sono finiti trentasette corrieri della droga.