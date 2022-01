Il Covid martella la Sardegna, altri 1296 contagi e molti più ricoveri: muore una donna a Cagliari

Crescono i ricoveri in area medica, c’è ancora un paziente grave in più: 28 sardi in terapia intensiva e oltre 18mila in isolamento domiciliare. Come se un intero grande paese sardo fosse in quarantena. E ancora quasi 1300 nuovi contagi, Omicron corre forte