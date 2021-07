Il Covid galoppa, la Sardegna passa dalla felicità della zona verde all’incubo della zona rossa europea

La situazione epidemiologica legata al Coronavirus, sulla quale ha influito anche la variante Delta, peggiora e la Sardegna, nella nuova mappa europea, viene colorata di rosso. Dalla felicità della zona verde, cioè un vero e proprio “bollino di qualità” della nostra regione, ora la situazione è nettamente peggiorata. L’Isola fa compagnia all’altra isola maggiore, la Sicilia, mentre sono rimaste poche le regioni italiane segnate in verde: Abruzzo, Molise, Val d’Aosta, Piemonte, Basilicata e Puglia. Tutte le altre sono, invece, gialle. A livello di misure nazionali non cambia nulla, la Sardegna resterà pienamente zona bianca. Ma il netto cambio di colore nella cartina europea è comunque l’ennesimo campanello d’allarme, unito agli aumenti dei contagi in tutta l’Isola e alla nuova ondata di pazienti Covid al Santissima Trinità di Cagliari, in un’estate 2021 che si fa sempre più complicata anche sotto il punto di vista del rilancio turistico della nostra regione.

Con il cambio di colore nella cartina europea, infatti, sparisce quella libertà di movimento, in nome della sicurezza, garantito e certificato dalla zona verde. E qualche vacanziero potrebbe pensare di fare marcia indietro e annullare le proprie vacanze nell’Isola.