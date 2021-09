Il Covid concede una tregua agli ospedali, ma ancora due morti e 114 nuovi positivi

Il Covid concede una parziale tregua alla Sardegna, continuando a tenere valori stabili e soprattutto senza nuovi ingressi in ospedale, con un paziente in meno in terapia intensiva. Oggi si registrano 114 ulteriori casi confermati di positività sulla base di 2.812 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.515 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24 (1 in meno rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 220 (nessuna variazione rispetto a ieri). 5.191 sono i casi di isolamento domiciliare (96 in meno rispetto a ieri). Si registrano 2 decessi: un uomo di 51 anni e residente nella Città Metropolitana di Cagliari e una donna di 89 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna.