“Il Corso Vittorio Emanuele di Cagliari? Caro Truzzu, è sa passillara de s’aliga…”

Il corso oramai fa letteralmente schifo, non ci son altre parole per definirlo. Rifiuti puzzolenti che stazionano per ore ed ore a pochi metri dai tavoli dei locali, lastricato sudicio tra blatte e formiche.

L’assessore all’igiene del suolo ha le sue responsabilità, sta gestendo malissimo la raccolta differenziata nel centro storico.

In tanti stanno aspettando le famose “corriere verdi” promesse ma nulla è finora stato fatto. Anzi, lo stesso assessore, in una recente intervista , ha ammesso che ci son dei problemi ed il tutto è rinviato a Gennaio. Ecco le foto di oggi, ma è in queste condizioni ogni giorno.

Valerio Piga (Responsabile Sardegna Difensori della natura)