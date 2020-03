Il Coronavirus non ferma i ladri “buongustai”, razzia di bottiglie di mirto e limoncello a Sant’Antioco

Duecento bottiglie di mirto, cinquanta litri di liquore al fico d’india, centoquaranta di limoncello e ventiquattro litri di mirto. È questo il bottino “alcolico” in mano a uno o più ladri che, la notte scorsa, sono entrati in un laboratorio di Sant’Antioco, in località Su Piri De Sixi. I malviventi hanno agito in tutta tranquillità, approfittando delle strade pressoché deserte a causa dei divieti per Coronavirus. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno già avviato le indagini a tappeto per rilevare eventuali tracce utili a rintracciare gli autori del furto.