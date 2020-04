Il Coronavirus miete un’altra vittima in Sardegna: il triste addio a una donna di Porto Torres

Porto Torres piange la sua seconda vittima per Coronavirus. È infatti morta una donna di 83 anni che era risultata positiva al tampone. A darne notizia è lo stesso sindaco Sean Christian Wheeler, che ha anche aggiornato il totale dei cittadini attualmente contagiati: “La donna era nata nel 1937 ed era risultata affetta da Coronavirus. Alla famiglia vanno le condoglianze dell’amministrazione e della città. Il numero dei positivi si attesta a 29, più altre 17 persone che sono venute a contatto con casi di positività accertata. In totale 46 persone osservano dunque il regime della quarantena e vengono curate nelle proprie abitazioni. A questo si aggiunge però un ricovero in ospedale”, puntualizza il primo cittadino.

“Come vedete non c’è da scherzare. Il sole e il bel clima, le notizie parzialmente positive in arrivo dal resto dell’Italia non ci ingannino, dobbiamo continuare a mantenere tutte le precauzioni possibili. Stiamo a casa”.