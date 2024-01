Niente rivalità e niente sfottò per qualche giorno. I tifosi sassaresi esprimono le condoglianze agli storici avversari cagliaritani. E’ il piccolo miracolo di Gigi Riva, capace di unire tutta la Sardegna. Per l’addio al bomber dello Scudetto del 1970 arriva anche i messaggio di cordoglio della Torres sulla pagina Facebook della società di Sassari: “La Torres si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Gigi Riva, leggenda del calcio italiano e internazionale. Un esempio che con i suoi valori espressi dentro e fuori dal campo ha ispirato intere generazioni”.

Nei commenti tantissimi ringraziamenti dei tifosi del Cagliari. “Grazie a tutti i tifosi della Torres per la loro vicinanza in questo momento così triste, per tutti i sardi, oggi tutta la Sardegna si unisce, come avrebbe volute pure Riva”.