“Il consiglio regionale sopprime la Città Metropolitana di Cagliari. E Truzzu muto”

“Il consiglio regionale sancisce la fine della Città Metropolitana di Cagliari. E Truzzu muto”. Così su Facebook Francesca Ghirra consigliera comunale dei Progressisti, attacca il consiglio regionale e il sindaco di Cagliari sulla riforma degli Enti locali

Questa mattina, con l’approvazione dell’articolo 4 della Riforma degli Enti Locali, il Consiglio regionale ha stabilito che il territorio della Città Metropolitana di Cagliari passerà dagli attuali 17 Comuni ai 72 della ex Provincia di Cagliari.

“Una decisione utile solo a tagliare le gambe a un ente operativo dal 1° gennaio 2017, che sta lavorando con grande dinamicità per la realizzazione di obiettivi e progetti strategici per un’area in cui risiedono oltre un terzo degli abitanti della Sardegna”, aggiunge la Ghirra, “nonostante gli appelli dei Consigli metropolitano e comunale di Cagliari si è deciso di procedere all’inclusione di territori che vanno da Muravera a Teulada per arrivare sino a Seui, senza prevedere risorse e personale adeguato. Il risultato sarà che i processi virtuosi del neonato ente si interromperanno e i territori considerati oggi periferici lo saranno ancora di più.

Che ne sarà dei progetti finanziati dal Patto per la Città Metropolitana di Cagliari, dell’Agenda Strategica Metropolitana, del Piano Strategico Metropolitano, del Piano Metropolitano per la Mobilità Sostenibile?”

E poi l’attacco a Truzzu che si era scontrato con la Regione proprio su questa riforma. “Il sindaco di Cagliari non è riuscito a farsi ascoltare neanche dai suoi colleghi regionali del centrodestra”, prosegue la Ghirra. “chissà se nei prossimi giorni si riuscirà quantomeno a evitare il commissariamento dell’ente, anche se mi chiedo come Truzzu potrebbe riuscire ad amministrare un territorio così vasto e differenziato, nel momento in cui non riesce a governare neanche la città di Cagliari”.