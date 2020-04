Il commovente appello della sindaca di Sestu: “Vogliamoci bene, teniamo duro: non usciamo per Pasqua” (VIDEO)

Il commovente appello della sindaca di Sestu: “Vogliamoci bene, teniamo duro: non usciamo per Pasqua”. Il VIDEO girato da Marisa Cugliara con l’accorato discorso di Paola Secci ai suoi cittadini, col megafono come ai tempi di “su banditori”: “Carissimi, rimaniamo a casa, so che non è facile. In queste belle giornate vi esorto a non uscire di casa, a mantenere le distanze interpersonali e soprattutto a non cedere alla tentazione di pranzi e cene con i familiari e gli amici. Non facciamo delle passeggiate in campagna: è vero, abbiamo un territorio vasto e bellissimo, ma siamo 21 mila abitanti. E se tutti dovessimo uscire, sicuramente non riusciremo a non incontrarci e di conseguenza a non contagiarci l’un l’altro. Vogliamoci bene, teniamo ancora duro: poi potremo di nuovo uscire e stare tutti insieme. Vi ricordo che anche i negozi degli alimentari sono chiusi per Pasqua e Pasquetta, tranne le farmacie e le parafrasie. Vi ricordo che saranno intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine, anche perchè il movimento delle persone dovrebbe essere quasi ridotto al minimo.