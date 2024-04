Il centro di Cagliari come un teatro di violenza: donna in lacrime aggredita dal compagno. Questa mattina in Piazza Repubblica, un uomo incurante dei passanti ha usato violenza su di una giovane donna in lacrime, catturando l’ attenzione di diverse persone. Poi le ha detto “andiamo, andiamo in fretta, prima che questi chiamino la Polizia”. Stringeva la povera vittima dietro al collo talmente forte da piegarla in due: una ragazza alla vista della scena raccapricciante è intervenuta in soccorso, ma la donna vittima di violenza per paura di andare contro il suo strozzino lo ha seguito e in pochi minuti sono svaniti nel nulla. La ragazza che è intervenuta in sua difesa vuole lanciare un appello: “Amati, rispettati, non permettere agli altri di farti violenza ne fisica ne psicologica, non sei sola anche se lo credi.” Ci sono centri antiviolenza contatta l’ Associazione Sole e Luna in via Ludovico Ariosto, 24 a Cagliari, contatto telefonico +39 340 561 9066 ti aiuteranno a riprendere in mano la tua vita.” Episodi al limite sembrano ormai quasi normali in una società frenetica e scarsa di empatia.