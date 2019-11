“Il cane e l’uomo: storia di una relazione”, ciclo di seminari a Cagliari

Il primo del ciclo di seminari dal titolo “Il cane e l’uomo: storia di una relazione” si svolgerà giovedì 28 novembre dalle 17.30 alle 19.30, presso lo spazio eventi al secondo piano della Mem Mediateca del Mediterraneo.

Relatrice del seminario sarà Simona Cao, Medico Veterinario esperto in Comportamento animale e Istruttore Cinofilo.

Organizza l’evento la Cooperativa Killia, un ciclo di seminari aperto a tutti e gratuito di cultura sulla relazione uomo-cane patrocinato dal Comune di Cagliari.

Partecipano e supportano l’evento esperti provenienti da tutta l’Italia e l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cagliari e l’Asl di Cagliari.

Il ciclo di seminari “Il benessere del Cane a 360°” si fonda sui seguenti principi attuativi e di sostenibilità, che valorizzano la visione di una convivenza cane e cittadino responsabile: aumento della cultura relazionale e sostenibile tra il cittadino e l’animale. Valorizzazione del Canile, come luogo di formazione, integrazione e professionalità. Prevenzione di problematiche relazionali tra il cittadino ed il suo animale, in modo da diminuire le difficoltà gestionali sia in famiglia sia in ambiente urbano.

Prevenzione dell’abbandono e delle restituzioni dei cani adottati in canile.

Informazioni a: ​Cooperativa Sociale Killia tel 333.4196449