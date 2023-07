Il caldo ora fa paura: allertati servizi sanitari e sociali, bollino rosso e 44 gradi

Il caldo, in Sardegna, fa paura. Temperature altissime, difficili da sopportare per chiunque, afa e caldo, nessuna speranza che migliori, almeno per il momento.

Non solo è arrivato il bollino rosso per il weekend dal ministero della Salute, proprio per le temperature altissime che sono previste, ma è stata emanata una nuova allerta della Protezione Civile che resterà in vigore fino almeno a mercoledì.

I servizi sanitari e sociali sono in stato di allerta, e sono tante le chiamate al 118 per malori dovuti al caldo. Insomma, l’estate 2023 è partita in ritardo ma si sta rifacendo con gli interessi: temperature così alte non si erano raggiunte né lo scorso, caldissimo anno, e neanche nel 2003. una delle estati più roventi di sempre.

La protezione civile raccomanda massima cautela, di uscire solo ed esclusivamente nelle ore più fresche, di evitare il sole, bere molto e mangiare frutta e verdura fresche. Massima attenzione per anziani e bambini.