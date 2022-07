Il cagnolino sfuggito alle fiamme e sfinito: la foto simbolo del terribile incendio di Monastir

Il cagnolino scampato alle fiamme e sfinito. L’immagine simbolo del rogo che ieri ha devastato Monastir. La foto (autore Michele Garau) spopola su Facebook. “Durante l’incendio di Monastir questo cagnolino scappa dalle fiamme, sfinito, ma fortunatamente vivo”, ha scritto il capogruppo Pd del Comine di Cagliari Fabrizio Marcello, “spero che chi commette questi crimini veda questa foto, rifletta sul male che provoca alla natura, agli animali, alle persone”.

Oggi intanto 14 incendi in Sardegna. Per 5 di questi il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del Corpo forestale. Uno ad Arzana (Bau e S’Abba, dove l’incendio ha percorso una superficie di circa 2.000 mq di macchia e colture agricole). Uno a Campu Longu a Oristano (in cenere mille mq di rimboschimento di conifere). Poi Nuraghe ‘E Paza a Bonorva, dove a titolo precauzionale sono state evacuate alcune case alla periferia del paese e alcune di queste hanno subito lievi danni. Tutti gli interessati hanno potuto far rientro nelle loro case al termine dell’intervento (concluso alle 16:20 circa).

Sono in corso le indagini da parte del personale del Corpo Forestale per risalire ai responsabili dell’incendio di probabile matrice dolosa.

L’incendio ha percorso una superficie di circa 7 ettari di pascolo alberato. Altri incendi a Nurri (in località Nuraghe Latt’e Pudda) e San Gavino Monreale in località Tuponiga.

Intanto per domani la Protezione Civile regionale con un nuovo bollettino ha confermato la previsione di pericolo incendio che resta al livello “alto” e che interesserà anche la zona di Cagliari per la giornata di domani, martedì 26 luglio 2022.

La pericolosità è caratterizzata dal colore arancione e in questo caso le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie.