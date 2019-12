Il Cagliari vola in orbita Champions League, esplode la gioia dei tifosi rossoblù (VIDEO)

Il Cagliari vola in orbita Champions League, esplode la gioia dei tifosi rossoblù. Nel bellissimo VIDEO di Massimo Pinna, grande tifoso del Cagliari sin da bambino (oggi emigrato in Germania) l’esultanza incredibile dei tifosi del Cagliari a Lecce, una gioia incontenibile al gol, che si è perfettamente ripetuta questa sera dopo l’incredibile incornata di Cerri contro la Sampdoria. Urla di gioia che testimoniano come la Sardegna con questa squadra stia vivendo uno sogno paragonabile solo a quello del Cagliari dello scudetto. Perchè sognare, con una classifica così, è tutto tranne che vietato.