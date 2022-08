Il Cagliari vince 2-1 all’esordio in casa: Mancosu e Makoumbou stendono il Cittadella

Buona la prima, in casa, per il Cagliari. Dopo il pari di Como, la gara d’esordio alla Unipol Domus vede i rossoblù superare il Cittadella 2-1. Una gara dove i sardi hanno brillato soprattutto nella ripresa, nei primi quarantacinque minuti sono stati gli ospiti veneti ad essere più aggressivi e meglio piazzati in campo, riuscendo a trovare il gol al 29esimo con Asencio. Nel secondo tempo cambia tutto, fondamentali durante il match gli ingressi di Rog e di Luvumbo, con il calciatore angolano protagonista di tante buone giocate. La più importante? Il cross perfetto per la testa di Mancosu al 72esimo, colpo perfetto che vale il pareggio.

I rossoblù pressano a tutto campo, il Cittadella cala minuto dopo minuto e all’ottantasettesimo il gol vittoria lo segna Makoumbou, facendo esplodere di felicità tutti i tifosi della Unipol Domus. Primi tre punti in saccoccia nel difficile campionato di serie B per il Cagliari, che spera di fare bottino pieno anche sabato prossimo, in casa della Spal.