Il Cagliari soffre ma vince, super Pavoletti e Pereiro stendono il Bologna: 2-1

Il Cagliari soffre ma vince. Due a uno sul Bologna, in rimonta, con i gol di Pavoletti e Gaston Pereiro, partita molto difficile per i ragazzi di Mazzarri che prima vanno sotto con un goal di Orsolini su punizione, poi nel secondo tempo, tentennano alla ricerca disperata del pareggio, la svolta con l’ingresso in campo di Gaston Pereiro, prima è assist man per Pavoletti e poi in pieno recupero, pesca l’angolo basso della porta difesa da Scorupsky e porta il Cagliari in paradiso. Cagliari sfortunato nel primo con un palo pieno colto da Bellanova, nella ripresa anche il Bologna ha trovato il palo e una grande parata di Cragno che ha deviato la palla proprio sul legno della sua porta. Partita condizionata dall’arbitro Ghersini che nei primi venti minuti ha ammonito Carboni e Altare, condizionando così, tutta la gara dei difensori cagliaritani che si sono confermati in grande condizione. Deludente Marin che non è riuscito a trovare neanche una giocata degna di questo nome, in difficoltà anche Deiola e Lykogiannis.

Tra i migliori dei rossoblù, oltre all’indiscusso protagonista Gaston Pereiro, è giusto sottolineare la grande prestazione di Lovato e Bellanova, nonché quella di Pavoletti, costretto a uscire a seguito di un brutto colpo ricevuto. Anima e cuore possono fare la differenza, il Cagliari aveva un disperato bisogno di conquistare i tre punti e questa c’è riuscito, con la stessa dinamica e con lo stesso punteggio di Genova. Adesso si attende per la prossima gara all’Olimpico, dove i ragazzi di Mazzarri si troveranno di fronte la Roma di Mourinho, a questo punto, credere in un risultato positivo non è più un sogno.