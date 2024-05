Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il Cagliari è salvo, il due a zero che ha condannato il.Sassuolo alla B ha garantito ai rossoblù la permanenza in serie A con un turno d’anticipo. Grande festa all’aeroporto di Elmas per i giocatori rossoblù e per Claudio Ranieri, turri acclamati con cori e slogan. L’aereo, partito da Parma, è atterrato poco dopo le ventuno.