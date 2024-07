Il Cagliari piange Niccolai, Buffon riflette sul suo futuro nell’Italia e la Juve pressa su Thuram

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari.

Si spegne all’età di 77 anni Comunardo Niccolai, pochi mesi dopo Gigi Riva, un altro componente della compagine sarda che nel 1970 conquistò il tricolore ci lascia, celebre per le sue autoreti a tal punto da guadagnarsi il soprannome “autogoleador”, aveva fatto parte anche della spedizione azzurra ai Mondiali del Messico nel 1970. Dopo una carriera che lo ha visto vestire le maglie della Torres, del Cagliari e del Perugia, Niccolai fu anche tecnico federale, lanciando nelle giovanili azzurre talenti come Gianluigi Buffon e Francesco Totti e allenando poi anche la nazionale femminile. L’ex calciatore è stato salutato dal suo club con questa nota: ”Lascia il ricordo di un grande sportivo, un uomo educato, gentile, rispettoso, cordiale, che sapeva farsi voler bene Ciao Comunardo”.

Italia.

Buffon riflette sul suo futuro e sul suo ruolo in azzurro, Al momento, nessuna comunicazione è arrivata a Gravina da parte di Buffon, che comunque sta riflettendo molto sulla deludente spedizione azzurra in Germania. Ma più che per l’eliminazione in sé, le riflessioni dell’ex capitano della Nazionale e della Juventus riguardano il suo ruolo, e se avesse potuto fare di più durante il ritiro tedesco.

Bologna

Dopo le dichiarazioni di Sartori su una quasi certa partenza di Zirkzee, arrivano notizie anche sul fronte Calafiori, che assieme al solito Donnarumma, si è rivelato l’unico aspetto positivo nel disastroso Euro 2024 della Nazionale italiana. Non è dunque un caso che, oltre alla Juventus, altre squadre si stiano facendo avanti. Secondo quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com, la Premier League sarebbe piombata sul classe 2002, in particolare l’Arsenal di Mikel Arteta. Notizia diffusa anche da Fabrizio Romano, che include anche il Chelsea in lizza per l’ex Basilea e Roma.

Juve

Ormai sembra fatta per Khéphren Thuram. La cifra pattuita per il centrocampista francese è di 20 milioni, ma le parti sono al lavoro per trovare un’intesa su parte fissa e bonus. La Juve non vorrebbe andare oltre ai 15/16 di esborso fisso più bonus per arrivare a 20 milioni. Dunque, si continuerà a trattare per arrivare ad un accordo che accontenti tutti, ma come per Douglas Luiz anche il fratello di Marcus pare destinato alla Vecchia Signora.

Milan

Alessandro Florenzi è ormai ai saluti, Il terzino destro ha un contratto in scadenza nel giugno 2025 ma con ogni probabilità le strade si separeranno con un anno di anticipo. Chiave il rapporto con il nuovo allenatore, Paulo Fonseca, rapporto e non idilliaco nemmeno ai tempi della Roma.

Atalanta/Fiorentina

Importante aggiornamento su Nicolò Zaniolo. Ecco quanto riferito da gianlucadimarzio.com: “Continua la corsa a Nicolò Zaniolo, che ora vede un sorpasso dell’Atalanta. Il giocatore ha dato infatti priorità ai nerazzurri, che devono trovare l’accordo col Galatasaray”; Nicolò Zaniolo ha scelto quindi l’Atalanta, che già da qualche giorno sembrava in vantaggio. Il classe ’99 ora aspetta che il club bergamasco trovi l’accordo per il trasferimento col Galatasaray. In ogni caso il giocatore ha scelto la destinazione, con la Fiorentina che rimane in seconda fila in attesa di possibili nuovi scenari.

Como

Dopo aver completato il primo grande aquisto in vista del ritorno in Serie A(Andrea Belotti),il Como ci prova per Raphaël Varane che si sarebbe preso una decina di giorni per riflettere sulla proposta; il francese, attualmente free-agent dopo la fresca separazione con il Manchester United, ha incontrato come noto nelle scorse ore la dirigenza lariana e mister Cesc Fabregas, recandosi direttamente nella città lombarda. Sullo sfondo restano alcuni club della MLS e della Saudi Pro League, anche la Roma attende nel tentativo di rimpiazzare Smalling

EUROPEI

Ancora un autogol (il nono in tutto il torneo) e la Francia va ai quarti battendo il Belgio grazie alla deviazione di Vertonghen su un tiro di Kolo Muani a 5’ dalla fine. I francesi creano di più nel corso della partita, ma non inquadrano la porta: le occasioni migliori per Mbappé e Tchouameni. Il Belgio pericoloso soprattutto in ripartenza con Lukaku e De Bruyne, ma Maignan respinge. Poi, nel finale, lo spunto del subentrato Kolo Muani che manda avanti i Bleus

Sarà quindi Mbappè contro Cristiano, con il Portogallo che raggiunge la Francia ai quarti di finale di Euro 2024 al termine di un match intensissimo e chiuso ai rigori per 3-0. Eroe di giornata Diogo Costa che para ben tre tiri dal dischetto. Dopo lo 0-0 dei 90′, nei supplementari, Oblak para un rigore a Cristiano Ronaldo, che segna poi successivamente il suo primo penalty, prima delle decisive parate di Diogo Costa, decisivo anche al 115’ autore di una grande parata su Benjamin Šeško. Durante i tempi regolamentari anche un palo colpito da Palhinha.