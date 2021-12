Il Cagliari è vivo ma con la Juve non basta: i bianconeri vincono 2-0

Il Cagliari gioca bene ma perde ancora, la Juventus vince 2-0. Nonostante la buona prova degli uomini di Mazzarri, il risultato di Torino è spietato e netto. Un goal per tempo e tre punti alla Juventus, il Cagliari recrimina per due grandi occasioni, una sciupata incredibilmente da Dalber e l’altra con il portiere della Juventus che salva in calcio d’angolo un splendida girata di testa di Joao Pedro. Mazzarri sceglie il 4-4-1-1 per contenere la Juve e in parte l’andamento della gara gli da ragione. Poi sono gli episodi a castigare il Cagliari, al 40′ Kean devia di testa un cross sporcato da un difensore di Cagliari, poi nel secondo tempo è Bernardeschi a siglare il raddoppio.

Nonostante il bel gioco espresso, ancora zero punti nel carniere cagliaritano che chiude il girone di andata con 10 punti dopo diciannove gare. Ci sarà da soffrire e lottare per raggiungere una salvezza che diventa sempre più irraggiungibile.