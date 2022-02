Il Cagliari domina il Napoli alla Unipol Domus, beffa nel finale: 1-1

Un grande Cagliari domina il Napoli alla Unipol Domus. Sfortunata prestazione dei rossoblù, raggiunta sul pari da un colpo di testa perfetto di Oshimen. Sino a quel momento in campo solo una squadra, il Cagliari, andato in vantaggio all’inizio della ripresa con un sinistro a giro di Gaston Pereiro che ha battuto il portiere del Napoli. Il Cagliari ha avuto varie occasioni per raddoppiare, ben quattro volte, ma i rossoblù non sono riusciti a gonfiare ancora la rete.

Una gara fortemente condizionata dal maestrale, che ha soffiato sulla Unipol Domus dall’inizio alla fine della gara, e dall’atteggiamento indisponente del Napoli che, specie nel primo tempo, ha evitato i giocatori del Cagliari. La tifoseria cagliaritana ha ignorato quella parnetopea, non è partito un solo insulto contro il Napoli, mentre i tifosi ospiti hanno continuato ad insultare gli avversari.