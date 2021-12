Il Cagliari conquista un punto d’oro a Verona: 0-0 e addio ultimo posto in classifica

FINALMENTE IL CAGLIARI

Importante pareggio a reti inviolate sul campo del Verona. Finalmente il Cagliari sfodera una prestazione convincente e dopo quindici partite consecutive in cui ha subito sempre le reti degli avversari, ritorna a casa con la rete inviolata. Mazzarri schiera un 3 5 2 che all’accorrenza diventa un 4 4 2, in mezzo al campo Grassi, Nandez, Dalbert con i quinti Bellanova e Dalbert. Sulla linea difensiva Ceppitelli, Carboni e Caceres, in attacco Keita e Joao Pedro. Bellanova è scatenato, difende e attacca senza sosta, Carboni e Ceppitelli contengono egregiamente gli attacchi avversari e Nandez, Joao Pedro e Keita insidiano la porta del Verona. Ma un protagonista inatteso è l’esordiente arbitro Mercenaro di Genova che in diverse occasioni risulta superficiale e sempre a svantaggio del Cagliari. Nel primo Gunter meritava il secondo giallo per un fallaccio su Joao Pedro e Simone il rosso diretto per un’entrata killer ai danni di Nandez, inoltre un fallo di mano in area da parte di un difensore del Verona su tiro di Carboni. Insomma il Cagliari può recriminare e finalmente lascia anche l’ultimo posto in classifica alla Salernitana.