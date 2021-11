Il Cagliari colleziona sconfitte ed è sempre più ultimo, l’Atalanta vince 2-1

Con due reti realizzate nel primo tempo, al 6′ Pasalic e al 43′ Zapata, l’Atalanta si aggiudica i tre punti nell’anticipo notturno della Unipol Domus. A nulla è servito il goal di Joao Pedro al 27′ per l’illusorio e parziale pareggio. Un’altra partita da incubo per gli uomini di Mazzarri, basta guardare le statistiche finali: 21 tiri per i bergamaschi di cui 8 in porta, contro i 7 tiri del Cagliari di cui 1 in porta. Tutta qui la partita con la squadra di Gasperini che è sembrata di un altro pianeta rispetto al Cagliari che oggi dal primo minuto ha schierato una formazione inedita, un 4 4 2 con Pavoletti in panchina e Nandez a fare tandem con Joao Pedro in attacco, quindi Bellanova, Strootman, Marin e Deiola a centrocampo con la difesa affidata a Godin, Zappa, Carboni e Lykogiannis. L’Atalanta parte forte e segna subito, il centrocampo dei bergamaschi spadroneggia nella trequarti del Cagliari e Zapata sembra un vero e proprio incubo per Godin e company.

A volerla dire tutta, ci si mette anche l’arbitro Piccinini che prima assegna un rigore all’Atalanta e poi lo annulla su segnalazione del Var. Il Cagliari incassa l’ottava sconfitta su dodici gare, ultimo posto in classifica con sei punti e un futuro poco allegro per la squadra di Mazzarri, la cui posizione si fa sempre più delicata. La sosta ci dirà se il futuro del Cagliari è ancora sotto la guida del tecnico di San Vincenzo.