Il Cagliari affonda col Genoa e Giulini conferma Di Francesco: contratto rinnovato al tecnico

IL CAGLIARI AFFONDA A GENOVA E GIULINI CONFERMA DI FRANCESCO: CONTRATTO RINNOVATO AL TECNICO

di Gigi Garau

Sesta sconfitta consecutiva in campionato per i ragazzi di Di Francesco L’ombra della serie B passa per lo stadio Ferraris di Genova, dove i rossoblù genoani battono il Cagliari per una rete a zero, goal di Mattia Destro al 15′ del primo tempo. Il Cagliari reagisce e cerca il pareggio con attacchi continui ma il portiere del Genoa, Perin, compie alcuni interventi miracolosi, prima su Joao Pedro e poi su Simone. L’assalto del Cagliari è generoso ma confuso, a tratti nervoso, tanti appoggi sbagliati e tanti cross fuori misura. Di Francesco cerca la soluzione con Cerri e Sottil che subentrano a Simeone e Duncan a 20′ dalla fine. Ma non è bastato. A fine gara le dichiarazioni di Giulini a Sky, che ha annunciato la conferma di Di Francesco e il clamoroso rinnovo del contratto al tecnico nonostante le sei sconfitte consecutive. Il mister ha firmato il contratto che lo legherà al Cagliari sino al 2023.