Il buon esempio arriva da Assemini: microchip gratis per 240 cani. Operazione prevenzione contro il randagio perfettamente riuscita ad Assemini, dove la sindaca Sabrina Licheri esulta: “Io e l’Assessore Alessia Meloni rivolgiamo un sentito grazie alla ASSL Cagliari- Servizio Veterinario e ai Volontari LAV 😃 per la preziosa e determinante collaborazione 🙏🏼

Grazie al nostro Corpo di Polizia Municipale e agli Uffici del Servizio Tecnologico per l’organizzazione della giornata, ottimo lavoro 😊

Presto nuovo appuntamento”.