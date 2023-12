Il blocco di granito sulla 131 ha aperto voragine enorme, il sindaco di Sardara: “Basta con questi carichi sulle nostre strade”

“Aspetto la relazione tecnica dei carabinieri e del mio vigile urbano che sono ancora sul posto, dopo di che mi rivolgerò al prefetto per chiedere più sicurezza. Basta con questi trasporti pericolosi sulle nostre strade, solo per un caso fortunato questa mattina non c’era nessuno quando il tir ha perso il carico di granito”. Il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca, ha fatto un sopralluogo dopo aver saputo che un gigantesco blocco di granito è stato perso da un tir sulla 131 all’altezza del bivio di Sardara.

“La caduta del granito ha provocato una enorme voragine nell’asfalto”, racconta il sindaco. “Ora la circolazione è stata ridotta a un’unica corsia per circa due-tre chilometri. Il tir è partito da Orosei ed era diretto a Cagliari: mi sono informato con la ditta per capire cosa possa aver causato questo incidente, mi hanno detto che probabilmente è stata la pioggia della scorsa notte a compromettere la messa in sicurezza del carico. Questa cosa a me sembra assurda – incalza Zucca – E andrò in fondo a questa storia, è un rischio troppo grande che non possiamo più correre”.

Si attende intanto una gru per rimuovere il blocco: impossibile, visto il peso, spostarlo in un altro modo.