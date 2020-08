Il bellissimo concerto di Luna Pena nella grotta del Bue Marino a Dorgali: la bellezza dell’energia del mare

La mancanza di strumenti e luoghi adeguati per contrastare

Calagonone. Non è tutto ma è tanto.La mancanza di strumenti e luoghi

adeguati per contrastare l’impossibilità di svolgere concerti musicali è

una delle questioni che andrà risolta. Andrà risolta, cercando di fare

tesoro dell’esperienza maturata in questi mesi funesti. La musica dal

vivo, così come il turismo esperienziale che possiamo offrire nelle

nostre terre sono essenziali per l’economia nazionale e regionale. Nelle

città, come nei nostri paesi, come nei luoghi delle antiche tradizioni.

Si tratta di inventarsi un modo di fare turismo, che lasci da parte le

masse – non per snobismo intellettuale. La nuova frontiera è quella di

piccoli gruppi che attraversano montagne, visitano la nostra

archeologia, assaporando profumi, rumori, vento. E questo è confermato

dal concerto svoltosi in un luogo stupendo la Grotta del Bue Marino

Dorgali. Un concerto mai interrotto, con dentro tutta l’energia del

mare, che affonda dentro la sconcertante bellezza, la grande bellezza

del luogo. Stupendo ambiente. Stupendo musica. Stupendo pubblico.

Stupendi colori. E, Lula Pena conclude il concerto con Non potho

reposare, bis da Calagonone. Non è tutto ma è tanto.

Gianfranco Carboni