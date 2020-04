Il bel gesto di una pizzeria di San Benedetto: pizze gratis per il quartiere popolare di Santa Teresa. La bella sorpresa di oggi a Pirri: gli abitanti delle case popolari di Pirri hanno ricevuto gratis le pizze fumanti per un pranzo domenicale speciale, in un altro giorno di quarantena per i divieti del Coronavirus. Un bel gesto, quello di Mirko Cossu che ha voluto così rendere omaggio come era stato fatto una settimana fa a medici e infermieri dell’ospedale Santissima Trinità di Is Mirrionis.