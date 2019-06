Il bar di Sestu dona paste e panini ai poveri: “Prendi pure, se hai bisogno”. Il buon esempio del bar di via Monserrato a Sestu: una busta piena di paste panini e tramezzini rimasti, pizzette sfoglia e altro, da distribuire ai meno abbienti, in modo che loro possano prenderli senza neanche essere visti e riconosciuti. Il Cinzia’s Cafè ha lanciato così un piccolo esempio di solidarietà sociale, che potrebbe essere imitato da altri esercizi in tutta la Città Metropolitana di Cagliari.