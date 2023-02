Il 5 marzo a Cagliari torna la SoloWomenRun: addio a via Roma, la corsa rosa partirà dalla Fiera

Nuovo percorso per la corsa Rosa. La SoloWomenRun, la corsa femminile solidale tra le più popolari e partecipate d’Italia, torna a Cagliari domenica 5 marzo. Ma stavolta cambia il percorso. Il punto di partenza e di arrivo sarà il piazzale della Fiera e la corsa raggiungerà anche il Poetto. La formula è immutata: una corsa competitiva da 10 chilometri, aperta alle sportive più allenate, e una non competitiva da 5 chilometri, facilmente percorribile da tutte.

Punto di partenza e arrivo della manifestazione d2l 2023 sarà l’ampio piazzale interno della Fiera di Cagliari, da dove le partecipanti usciranno sul viale Diaz, per dirigersi prima in direzione Poetto e quindi, all’altezza della via Monte Mixi, fare inversione sulle corsie di marcia opposte verso il centro città, andando a riempire l’ampia arteria cagliaritana.

Si passerà ai piedi della scalinata della Basilica di Bonaria per imboccare quindi il viale Cimitero e da qui la recentemente riqualificata via San Lucifero, passando accanto alla Basilica di San Saturnino ed al Parco delle Rimembranze. Si arriverà quindi nella centralissima via Sonnino, che si percorrerà in direzione Porto, fino a ricongiungersi con il viale Diaz, che ricondurrà le partecipanti all’ingresso della Fiera da piazza Marco Polo.

Il tutto per uno sviluppo di 4,5 Km circa per la open non competitiva, che partirà alle ore 9,30.

A seguire, alle 10.45, partiranno le atlete della challenge, competitiva con classifica finale, che effettueranno lo stesso percorso per due volte, per un totale di circa 9 Km.