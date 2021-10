Il 38 % dei sardi è in sovrappeso, lunedì obesity day al Brotzu

Obesity day: nuovo appuntamento per sensibilizzare la popolazione sui rischi legati all’obesità e al sovrappeso.

Nella giornata nazionale dell’obesità, al San Michele di Cagliari è stato organizzato un Open day sui rischi legati all’obesità e al sovrappeso. Lunedì 11 ottobre, negli ambulatori esterni, a partire dalle ore 08.30 sino alle ore 14.00 la SSD Chirurgia dell’Obesità dell’ARNAS G. Brotzu metterà a disposizione i suoi medici e tutto il personale per una prima valutazione clinica gratuita e per dare informazioni.

Saranno presenti anche alcuni pazienti che hanno già affrontato con successo un percorso chirurgico e nutrizionale e racconteranno la loro esperienza.

Per info sulla giornata e prenotazioni: 070 539 730 – 348 898 0114, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 13.

L’obesità è attualmente una delle patologie più diffuse nel mondo e attualmente la mortalità dovuta al sovrappeso supera quella causata dalla malnutrizione. La prevalenza dell’obesità in Italia ha superato il 40% nella popolazione adulta e oltre il 25% in quella infantile. La Sardegna nel panorama nazionale presenta un quadro migliore rispetto al meridione d’Italia, ma i numeri sono comunque preoccupanti: il 38% della popolazione è obesa o in sovrappeso (gli obesi nella nostra Regione sono circa 160mila) e di questi circa 50-60.000 hanno difficoltà a svolgere le mansioni quotidiane . Il 7% sono ragazzi compresi tra i 6 e 14 anni di età. Una quota pari a 15.000 circa risulta invalida a causa di questa patologia con evidenti costi anche sociali. I motivi sono legati certamente alla scarsa cultura ed educazione alimentare, ma anche all’alta disponibilità di cibi ad alto potere calorico e dal basso costo (pensiamo ai fast food); a ciò però vanno aggiunti condizioni ambientali favorevoli al sovrappeso, quali presenza di pochi spazi verdi nelle nostre citta o l’utilizzo eccessivo della macchina per gli spostamenti.

L’obesità provoca l’insorgenza di molti disturbi potenzialmente letali, come le malattie cardiocircolatorie, il diabete mellito di tipo 2, l’insufficienza respiratoria e tumori.

Presso il P.O. San Michele dell’ARNAS G. Brotzu è presente la SSD Chirurgia dell’Obesità che ha in carico circa 3mila pazienti, con circa 5mila visite all’anno in epoca pre Covid. I pazienti della struttura vengono accolti all’interno di un percorso multidisciplinare, grazie ad un team che comprende il chirurgo, il nutrizionista, il dietista e lo psicologo che insieme si occupano della diagnosi e della terapia.