Ignazio, il cane sparato e investito in Sardegna diventa un caso nazionale, il sindaco: “Provo schifo e vergogna”

Ignazio, il cane picchiato e investito in Sardegna diventa un caso nazionale: operato d’urgenza. Persino il Corriere della Sera si occupa della triste vicenda di Ignazio, il dolce maremmano trovato in gravi condizioni a Norbello dove il sindaco del paese dichiara tutta la sua vergogna contro gli incivili. Al Corriere il sindaco ha dichiarato: “È stato investito, sparato e probabilmente picchiato…. non ho neanche parole per descrivere lo schifo che provo e la vergogna di far parte della razza umana come il bastardo vigliacco che ha fatto questo”.

La Clinica veterinaria Duemari che assiste il quattrozampe ferito aveva dichiarato ieri al momento del ricovero: “E non finisce mai. Appena ricoverato da Norbello maremmanone vecchierello appena investito, con gabbia toracica sfondata, perforazione del polmone da una costola fratturata , gia’ sparato in precedenza e … operato d’urgenza. Siamo disperati. Se sopravvive lo chiameremo Ignazio , dal luogo dove è stato soccorso da Nicola , Sant’Ignazio vicino a Norbello , confidando che ci faccia la grazia di trovare adottanti per i nostri cagnoni Bianchi … vi prego , dateci una mano