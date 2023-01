Iglesias, tenta di portar via un televisore da un appartamento: arrestato dalla Squadra Mobile

Sorpreso in casa a rubare, arrestato un 46enne a Iglesias.

Gli agenti della Squadra Volante hanno individuato il ladro dopo una richiesta di aiuto giunta sulla linea 113 da parte di un cittadino straniero. La vittima aveva appena sorpreso un estraneo all’interno del suo appartamento nel centro cittadino. Dopo aver divelto la porta d’ingresso, il ladro ha fatto accesso all’interno dell’abitazione da dove ha tentato di portare via un televisore, tentativo vanificato dal tempestivo intervento dei poliziotti.

Il 46enne, originario di Iglesias e già noto alle Forze dell’Ordine per altri precedenti, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato in flagranza e, a seguito dell’udienza di convalida per direttissima il G.I.P. ha convalidato l’arresto senza disporre alcuna misura.