Iglesias sempre più “green”: installate le colonnine per il rifornimento delle auto elettriche e ibride

Iglesias sempre più green e tecnologica: installate in questi giorni le colonnine per il rifornimento delle auto elettriche e ibride.

Dopo il sistema di video sorveglianza e la fibra ottica, la città del Sulcis Iglesiente compie un altro passo verso l’innovazione e la modernità. “Puntiamo ad incentivare la mobilità sostenibile attraverso la creazione di infrastrutture e servizi – spiega il sindaco Mauro Usai – da settembre potranno essere utilizzabili”.

“Con l’installazione delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche e ibride, abbiamo voluto che anche Iglesias fosse in prima linea nella promozione di una mobilità sostenibile e nella salvaguardia ambientale – precisa Vito Didaci, assessore ai Lavori pubblici – un primo passo importante, che vuole essere anche un segnale di attenzione per i tanti studenti e le tante persone che hanno manifestato chiedendo di portare avanti politiche di tutela dell’ambiente”.

Un progetto che va avanti da più di un anno e che a breve entrerà a pieno regime e che si aggiunge alle importanti iniziative intraprese in questi anni.

“Nei prossimi mesi la nostra città avrà la prima infrastruttura in fibra ottica che permetterà di raggiungere le abitazioni di oltre 9000 famiglie e gran parte delle nostre attività produttive” comunica Francesco Melis, assessore all’ambiente. “La velocità di connessione arriverà a dei valori sino ad oggi impensabili si parte dai 100 Mbit/s con una possibilità di implementazione futura che ci porterà sino petabyte/s.

Le colonnine per le auto elettriche saranno disponibili a tutti i cittadini per la ricarica delle proprie auto elettriche”.

La rete di infrastrutture di ricarica (IDR) per veicoli elettrici inizialmente avrà 14 stalli a doppia postazione, “un intervento che vuol contribuire a favorire la diffusione dei veicoli elettrici e rappresenta una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti, fornendo un piccolo contributo alla riduzione delle emissioni e più in generale alla salvaguardia ambientale”.