Furto all’Oviesse in via Roma a Iglesias, denunciato un 22enne algerino. L’uomo ieri sera è entrato nel centro commerciale portando via capi d’abbigliamento per un importo di 224 euro. Sono intervenuti i carabinieri, la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. Per l’uomo, senza fissa dimora, è scattata la denuncia.