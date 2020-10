Iglesias, ruba 10 kg di rame dall’ex ospedale: 33enne di Sestu ai domiciliari.

Ieri ad Iglesias i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, nella flagranza del delitto di furto aggravato, un 33enne, Felice Baldussi, residente a Sestu, disoccupato con precedenti denunce a carico.

Questi, all’interno dell’ex presidio ospedaliero “F.lli Crobu” – sito in località “La Canonica” in agro di Iglesias, è stato sorpreso dai militari dell’Arma mentre asportava, mediante tronchesine e attrezzi vari atti allo scasso, cavi in rame dall’impianto elettrico del citato edificio per un quantitativo complessivo di circa 10 kg. A seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti nella disponibilità dell’uomo ulteriori cavi e tubazioni in rame per un peso complessivo di 6 kg. L’uomo è stato condotto in caserma ad Iglesias e dichiarato in arresto. Al termine della verbalizzazione di quanto accertato e compiuto, i militari lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Sestu, in attesa del rito direttissimo che si terrà nella giornata odierna presso il Tribunale di Cagliari.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale.