Iglesias, lancia la cocaina dalla finestra durante la perquisizione: arrestato

Sono stati i suoi movimenti e frequentazioni sospette a far scattare i controlli dei carabinieri di Nebida e Gonnesa nei confronti di F.F. disoccupato 30enne di Iglesias. Così questa mattina hanno perquisito la sua abitazione, ma l’uomo ha tentato in ogni modo di evitare il controllo arrivando a lanciare una busta con diverse dosi di cocaina dalla finestra. Purtroppo per lui è stata ben presto ritrovata dai carabinieri in un piccolo terrazzino vicino. All’interno della busta c’erano 18 dosi di cocaina per un valore che se immesso sul mercato avrebbe fruttato circa mille euro. L’uomo, che a suo carico aveva già precedenti per furto e rapina, è stato arrestato dai carabinieri al comando del Capitano Di Nuzzo e sottoposto in regime di domiciliari in attesa del rito per direttissima.