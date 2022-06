Iglesias, la vacanza finisce in tragedia: turista svizzera annega tra le onde a Masua

Un pomeriggio che finisce in dramma, nella spiaggia di Masua, a Iglesias. Una turista svizzera ultrasessantenne è morta, annegata tra le onde. La donna, in vacanza nell’Isola, si è tuffata ma è stata tradita dal mare, abbastanza agitato. L’allarme, da parte di altri bagnanti, è stato immediato: sul posto, verso le diciotto, è intervenuto il 118. Tutte le operazioni sono state coordinate dalla Guardia Costiera di Portoscuso: quando sono riusciti a recuperare il corpo, i soccorritori non hanno potuto fare nulla: il cuore della donna aveva già cessato di battere. Sulla spiaggia sulcitana sono arrivati i carabinieri, per tutti i rilievi e le verifiche del caso.

Il magistrato di turno, informato del dramma, ha disposto la restituzione della salma ai familiari.