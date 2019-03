Iglesias, la Finanza scopre i furbetti dei sussidi e ora scattano le multe

In particolare, è emerso che uno dei coniugi nell’anno 2013 ha ricevuto un sussidio per un importo di 1.149,00 euro mentre all’altro coniuge nell’anno 2014 è stato erogato un sussidio pari a 919,00 euro, in considerazione del fatto che gli stessi hanno presentatoun’apposita autocertificazione dichiarando di versare in stato di povertà