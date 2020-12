Iglesias, la Dacia si ribalta sulla strada per Barega: estratta la conducente, trasportata in ospedale. Incidente stradale sulla strada per Barega. Una Ford Fiesta si è immessa sulla strada principale senza notare l’arrivo di un’altra autovettura, una Dacia Sandero, che regolarmente procedeva in direzione Iglesias. In seguito della collisione la Dacia si è capovolta e per estrarre la conducente, trasportata non in pericolo di vita all’ospedale Sirai di carbonia, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias.