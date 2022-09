Iglesias, giovane in arresto per spaccio e produzione di stupefacenti

Iglesias, arrestato un 27enne per spaccio di droga.

Nella giornata di ieri gli Agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Iglesias hanno tratto in arresto un giovane di 27 anni, originario del posto, per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Ieri mattina i poliziotti hanno perquisito il suo domicilio a Iglesias, rinvenendo circa 850 gr di marijuana pronta per essere commercializzata, 5 gr circa di cocaina, una pianta di canapa con infiorescenze in maturazione, due bilancini di precisione, materiale utile al confezionamento e la somma di 50 euro in banconote, ritenuta provento dell’illecita attività.

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione e produzioni di sostanza stupefacente ai fini di spaccio domiciliare in attesa dell’udienza di convalida per direttissima nella mattinata odierna.