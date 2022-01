I vicini non la vedono da giorni, dramma della solitudine a Cagliari: anziana trovata morta in casa

Un nuovo dramma della solitudine a Cagliari, nel rione di Is Mirrionis. Il corpo senza vita di una donna di ottantacinque anni è stato trovato all’interno del suo appartamento dai Vigili del fuoco, arrivati insieme alla polizia Locale dopo aver ricevuto alcune telefonate dai vicini di casa dell’anziana. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, come confermato a Casteddu Online dai vertici della caserma di via Crespellani. Dopo aver bussato alla porta senza ricevere risposta, i pompieri hanno sfondato la porta e hanno fatto l’orrenda scoperta.

La nonnina era morta da tempo e per cause naturali, come è stato ufficializzato da un medico.