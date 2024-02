I trattori marciano in via Sonnino e nel cuore di Cagliari, protesta multicolore per i diritti negati

I trattori arrivano nel cuore di Cagliari, guidati da agricoltori e allevatori che, da ormai 4 giorni, stanno presidiando il porto in viale La Playa. Eccoli, tutti con colori diversi e illuminati dalle luci della sera, mentre percorrono via Sonnino, poi via Dante e via Alghero, prima di tornare in zona mare. Protestano contro l’Europa che prevede l’utilizzo di cibi sintetici e farine di animali, su tutte quella di grillo, e per i mancati premi comunitari, cioè soldi, per il comparto suinicolo. La protesta intanto ha raggiunto anche il nord Sardegna e il Sassarese.

“Non molliamo, c’è in gioco il nostro futuro, quello di tutti i sardi”, ha ripetuto più volte Roberto Congia, organizzatore del presidio nel capoluogo sardo. Lavoratori e mezzi resteranno al porto anche nei prossimi giorni.