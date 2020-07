I sassi per fermare l’ombrellone? “Assolutamente vietati nelle spiagge di Sant’Antioco”

I sassi per fermare l’ombrellone? Sono assolutamente vietati nelle spiagge di Sant’Antioco: “Alcune volte sono talmente grandi che ci inducono a pensare siano stati recuperati direttamente alla cava”. La precisazione arriva direttamente dal sindaco Ignazio Locci. “Alcuni chiedono se effettivamente esista il divieto di utilizzo dei sassi nella spiaggia per fermare l’ombrellone. La risposta è si. Ci è stato persino chiesto se si possono usare almeno quelli “già presenti” nell’arenile. La risposta, ovviamente, è no”.

La necessità di chiarire questo aspetto di non poco conto nasce dalle problematiche consequenziali a questo gesto in uso da sempre: “in spiaggia, e parliamo di Maladroxia, Is Pruinis, Coe Cuaddus, Cala Sapone e Cala Lunga, non sono “già presenti” sassi – spiega il sindaco -. Questi vengono portati incautamente dall’uomo sull’arenile. Lo stesso uomo che poi li lascia lì: del resto, potrebbero tornare utili il giorno seguente. Ma perché non si possono usare i sassi per ancorare l’ombrellone? Per molteplici ragioni: intanto, come detto, non sono “granelli” di sabbia appartenenti all’arenile; possono danneggiare la macchina pulispiaggia (è accaduto) e, soprattutto, rappresentano un pericolo per i bagnanti”.

È una questione di buon senso, insomma, evitare di utilizzare i sassi per ancore l’ombrellone. “Esistono altri sistemi per fermare saldamente l’ombrellone: si trovano in commercio, sono economici, sicuri e, se utilizzati come si conviene, rispettosi dell’ambiente” .